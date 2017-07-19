После праздника в Коми нашли мертвым 14-летнего школьника

Последний звонок 23 мая стал действительно последним в жизни подростка из села Кослан в Удорском районе. На следующий день его труп нашел возле детской постройки старший брат.

О трагедии в Коми региональным СМИ рассказали местные жители. 14-летнего мальчика нашли мертвым рядом с домом №66 на Лесной улице. Один из источников предполагает, что юноша скончался после употребления спиртного по случаю праздника.

Однако точную причину смерти предстоит установить судебно-медицинским экспертам. Правоохранители уже проверяют обстоятельства и при осмотре тела не нашли каких-либо следов насильственной смерти. По предварительным версиям, смерть школьника наступила в результате острого отравления газом или же чрезмерного употребления энергетических напитков.