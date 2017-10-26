«Взбесился от случайного прикосновения»: в Уфе агрессивный пассажир маршрутки избил девушку

В пресс-службе МВД информацию о случившемся подтвердили. Из-за того, что в переполненной маршрутке девушка случайно коснулась впереди стоящего пассажира, тот нанес ей ряд ударов, а остальные пассажиры даже не спасли ее от побоев.

Как сообщается, утром 25 мая девушка ехала в маршрутке на работу. Общественный транспорт был заполнен людьми, пассажиры были вынуждены стоять слишком близко друг-к-другу. Девушка случайно коснулась впереди стоящего мужчину, тот отреагировал на это весьма агрессивно.

Сначала он толкнул ее локтем в живот, когда девушка дала понять, что это ей неприятно и больно – мужчина развернулся и стал ее бить. Другие пассажиры не остановили агрессивного человека, а лишь пытались выкрикивать требования успокоиться.

Девушке удалось сфотографировать своего обидчика, а когда маршрутка остановилась – она выбежала из салона. С заявлением об избиении она сразу же обратилась в полиции. По словам девушки, у нее болит рука, голова и скула. Удар по ребрам и животу также оставил после себя болезненные ощущения.

В полиции не стали обещать, что обидчик будет пойман. Несмотря на то, что девушка смогла даже показать снимок агрессивного мужчины, найти его будет сложно. Сейчас она переживает, что избивший ее пассажир не будет наказан. Сама она боится заходить в автобусы и не знает, как побороть свой страх.