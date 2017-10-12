Вайнштейна обвинили в изнасиловании и арестовали в Нью-Йорке

Американская полиция поместила скандально известного голливудского продюсера под стражу в связи с совершением сексуальных правонарушений. О происшествии пишет издание Vox.

Харви Вайнштейн самостоятельно пришел в полицейский участок Нью-Йорка после приглашения правоохранителей. Сотрудники зачитали ему обвинение в изнасиловании женщины и насильственных сексуальных действиях в адрес другой. После соблюдения необходимой процедуры, обвиняемого арестовали.

Журналисты со слов собственных источников пишут, что Харви Вайнштейн уже договорился о выходе на свободу под залог в миллион долларов. Предполагается, что потенциальному преступнику наденут следящий прибор, отнимут у него паспорт и запретят покидать пределы США

Как "Версия" писала ещё в прошлом году, на Харви Вайнштейна в одночасье свалились обвинения в домогательствах со стороны актрис. В результате продюсера лишили должность в собственной компании и сделали фигурантом уголовного дела.