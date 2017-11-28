«VIP-выпускной»: в Москве пьяная выпускница отметила последний звонок ездой на иномарке

На странице школьницы в Instagram появился ролик, в описании к которому она написала, что «бухая в хлам» едет на иномарке со скоростью 60 километров в час. Инцидентом уже заинтересовались в полиции, действия школьницы и достоверность ее опьянения уже поставили на проверку.

Как сообщается, выпускные и последние звонки в России не обошлись без скандалов и громких происшествий. Несмотря на то, что продавцам запрещают продавать несовершеннолетним алкоголь, выпускники находят способы получить спиртное. Помимо этого, своими «заслугами» некоторые из экс-школьников спешат похвастаться в Сети.

Так, в Instagram-аккаунте одной из выпускниц московской школы, появился ролик, который уже успел привлечь внимание общественности и полицейских. На видео показана езда на иномарке. В описании девушка написала, что она «бухая в хлам» едет со скоростью 60 километров в час на автомобиле Toyota Camry. Сама школьница назвала машину «таета Камри», чем вызвала волну насмешек.

Особого внимания заслуживает еще одна ее фраза, в которой выпускница пишет, что так она отметила свой последний звонок «VIP-класса». Пользователи пишут, что для «VIP-классов» проходят еще и «VIP-выпускные», где школьники позволяют себе все, что захотят. Инцидент вызвал волну негодования, пользователи возмущены и требуют, чтобы «бухую в хлам» выпускницу полиция привлекла к ответственности.