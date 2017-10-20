В Лондоне столкновение самолетов помешало ирландцам отправиться на референдум против абортов

Инцидент произошел 25 мая в аэропорту Станстед примерно в 9:15 по лондонскому времени. Об этом пишет Daily Star.

Самолет авиакомпании Ryanair стоял на выделенном месте в ожидании отправки в Дублин по рейсу FR205. На борту разместились сотни уроженцев Ирландии, которые намеревались отправиться на референдум в родной стране для голосования по вопросу абортов. В это время лайнер авиаперевозчика Primera направлялся к взлетно-посадочной полосе, чтобы улететь в Малагу (Испания). Движущийся самолет столкнулся крылом с хвостом неподвижного судна Ryanair. Оба транспортных средства руководствовались инструкцией Службы контроля воздушного движения.

Представители аэропорта назвали инцидент "незначительным" и заявили об отсутствии пострадавших. Летный экипаж оперативно отреагировал на происшествие и провел эвакуацию. К месту столкновения прибыли пожарные, однако их услуги не пригодились.

В Ryanair сообщили, что их самолет направлен на стоянку для обследования инженерами компании. Сотрудники подготовили для пассажиров запасной самолет.