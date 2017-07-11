В Ростове дети «ради смеха» забросали балкон соседей использованными подгузниками

Неприятный сюрприз ожидал жителя многоэтажки на проспекте Будённовском проспекте, на своем балконе он нашел использованные подгузники. Так как детей у него нет, то мужчина сразу же заподозрил в «атаке» своих соседей.

Мужчина разместил свой пост негодования в социальных сетях. К нему он прикрепил снимок, на котором видно, что весь балкон засыпан использованными детскими подгузниками. Такой «сюрприз» весьма возмутил мужчину, он захотел узнать, кто же его «наградил таким сокровищем». Он сразу же заподозрил, что к происшествию причастны его соседи.

Оказалось, что подгузники на балкон мужчины бросали дети, живущие в квартире этажом выше. По словам автора поста, юные шутники не хотели ничего плохого, и «просто игрались».

Пользователи возмутились таким поступком детей. Многие заявили, что «ради смеха» некоторые школьники и детсадовцы готовы на любые, даже омерзительные поступки. Юзеры советуют мужчине серьезно поговорить с родителями этих детей, ведь оставлять такой поступок без внимания – значит мотивировать детей безнаказанно творить все, что им вздумается.