Активисты лишили московских школьников алкоголя в честь Последнего звонка

Члены организации "Трезвая Россия" организовали в Москве антиалкогольный рейд. Они прошлись по местам потенциальных тайников вместе с представителями столичного телевидения.

Телеканалы осветили борьбу активистов алкоголем в Парке Горького и Воробьевых горах. Они рассказали, что перед Последним звонком многие "коварные" школьники заранее прячут хмельные напитки неподалеку от популярных мест для гуляний. Общественники наблюдают за группами подростков и аккуратно следят за ними со стороны. Там, где молодые люди останавливались с подозрительными пакетами и сумками - часто остаются "закладки" на праздник.

Воспользовавшись таким методом, "Трезвая Россия" лишила выпускников нескольких бутылок водки, вина, пива и энергетиков. Большинство из них были спрятаны в кустах. Борцы за трезвость молодежи отметили, что после потери алкогольных запасов, московские школьники попытаются их восполнить в ближайших магазинах. Чтобы предотвратить правонарушения, активисты намерены продолжить рейд по торговым точкам.