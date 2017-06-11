В Комсомольске-на-Амуре живодер при детях убивал овчарку тремя способами

Полиция Хабаровского края заинтересовалась информацией о расправе над собакой в городе. Региональное ГУ МВД объявило о начале следственных мероприятий.

Несколько дней назад общественная организация "Зооспас" опубликовала на своей странице сообщение об инциденте, произошедшем 19 мая в микрорайоне Амурлитмаш. По данным активистов, житель Комсомольска-на-Амуре устроил расправу над взрослой восточно-европейской овчаркой, которой, вероятно, приходился хозяином. Злоумышленник пытался лишить питомца жизни тремя способами: бил палкой, ронял на асфальт и выбрасывал из окна недостроенного дома.

Свидетелями действий живодера стали городские дети. Они проинформировали взрослых, что неизвестный мужчина убивает собаку. Но когда люди прибыли для спасения - подозреваемого на месте не оказалось. Зоозащитники предполагают, что труп овчарки унес хозяин.

Члены "Зооспаса" обратились к горожанам с просьбой распространять информацию и сообщать новые сведения в условиях анонимности. Действия активистов по поиску живодера дали свои плоды - ситуацию взяла на контроль полиция. Правоохранители намерены проверить обстоятельства и выяснить личность подозреваемого.