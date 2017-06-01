В Пензе на последнем звонке «мертвый» голубь «воскрес» после броска

Неприятный, но курьезный, инцидент случился в школе №65, где на последнем звонке выпускники традиционно выпускали в небо голубей. Одна из птиц взлететь не смогла, «камнем» рухнув на землю, оказалось, что «мертвый» голубь попросту не хотел летать.

Как сообщается, ученики пензенской школы выпускали в небо голубей. Казалось бы, привычный и традиционный ритуал не мог удивить чем-то новым, однако «воскресшему» голубю это сделать удалось. В руках одного из школьников был белый голубь, во время танца выпускников он должен был вместе с другими ребятами выпустить птиц в небо.

Когда школьник подбросил голубя вверх, тот не взлетел и «камнем» рухнул на землю. Многие сразу стали кричать о том, что птица «умерла. Растерянный школьник, выпустивший в небо «мертвого» голубя, поспешил взять птицу в руки, чтобы попытаться ее спасти.

Оказалось, что голубь был жив. Он мог попросту заснуть и не взлететь. Как шутят пользователи, голубь «притворился мертвым из-за лени». В итоге, птица «воскресла» и стала бегать по всей площадке, за голубем гонялись ученики и учителя.