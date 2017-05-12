«Будущее России»: в Ростове выпускники украли из кафе чаевые официантов

Такую новость сообщили работники кафетерия, они не несут цель найти выпускников-воришек, главной задачей установили пристыдить нечестных ребят и заставить их сожалеть о содеянном. Пользователи Сети бурно отреагировали на информацию, указав на «хорошее воспитание» и «первый шаг взрослой жизни».

Как сообщается, 24 мая в Ростове проходили «последние звонки». Выпускники с лентами и в красивых нарядах попрощались со школой и получили от преподавателей напутственные слова. Многие экс-школьники решили отметить важное событие в кафе и других заведениях. Одна из компаний выпускников отправилась в кафетерий на набережную Ростова.

Там выпускники сделали заказ и, пока официанты отвлеклись, они вытащили из специальной баночки чаевые. По словам работников кафе, на стойке была размещена специальная емкость, куда посетители по желанию клали деньги «на чай» официантам. В ней находилась 100-рублевая купюра, сложенная по технике оригами в платье.

Работники кафе увидели случившееся по камерам видеонаблюдения. Снимок с выпускниками-воришками они распространили по Сети, предварительно замазав лица ребят. По словам сотрудников заведения, они не хотят искать выпускников, им просто хочется, чтобы воришки узнали себя на снимке и им стало стыдно.

Пользователи Сети бурно отреагировали на такую новость. Многие заявили, что поступок выпускников демонстрирует «будущее России». Некоторые даже «похвалили» родителей и учителей ребят за их «хорошее воспитание». Работники кафе не стали писать заявления в полицию и надеются, что выпускники пожалеют о содеянном.