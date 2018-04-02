Начальника МЧС Кемеровской области задержали из-за пожара в "Зимней вишне"

В Кемерово глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов и руководитель городского надзорного отдела Григорий Терентьев стали фигурантами уголовного дела. Так 25 мая рассказала представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Задержанные подозреваются в халатном исполнении обязанностей и растрате бюджетных средств. В частности, следствие инкриминирует им допущение трагического пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". В результате происшествия, по официальным данным, погибли 60 человек.

Сотрудники СК выяснили, что с 2017 года МЧС Кемеровской области во главе с Александром Мамонтовым не проводили и не планировали проверки в сгоревшем здании. Начальники и некоторые подчиненные могут быть также причастны к незаконному расходованию двух миллионов рублей со счетов областного МЧС. Правоохранители намерены вскоре выдвинуть Александру Мамонтову и Григорию Терентьеву обвинения, а также ходатайствовать перед судом об их аресте на время расследования.