В Татарстане пьяный мужчина избил своего собутыльника кастрюлей

У пострадавшего диагностировали ушиб мозга, причиной для ссоры и драки с использованием кастрюли стал спор, возникший во время затянувшегося застолья. 33-летний мужчина решил доказать свою правоту не только словами, но и при помощи кухонной утвари.

Как сообщают в пресс-службе Росгвардии по РТ, в городе Елабуга 32-летнего жителя доставили в больницу с травмами головы. Оказалось, что ушиб мозга стал причиной того, что 33-летний мужчина ударил своего товарища во время застолья.

Мужчины распивали спиртное в квартире на улице Молодежная. Застолье затянулось до 3 часов утра, между собутыльниками вспыхнула ссора. В итоге, 33-летний житель взял кастрюлю и ударил своего товарища по голове. Мужчину, который избил своего друга кастрюлей, уже задержали. В Росгвардии сообщили, что задержанного подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас ведутся проверки, в ходе которых оперативники намеренны выяснить все обстоятельства случившегося и установить, понесет ли мужчина наказание за нанесение ударов кастрюлей.