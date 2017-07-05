Селянин описал трагическую историю дома стрелка из Якутии

Уже не первый владелец здания в якутском селе Булгунняхты сталкивается с массовыми смертями. Об этом СМИ рассказал местный житель.

Как сообщала "Версия", 24 мая житель Якутии расстрелял земляков из охотничьего карабина "Вепрь". По информации Следственного комитета, 65-летний мужчина отправился к соседям и на почве личной неприязни убил внутри трех человек. После этого он застрелил ещё двоих в другом доме. Самого стрелка нашли мертвым.

Правоохранители пообщались с односельчанами и выяснили, что подозреваемый был нелюдимым и малообщительным человеком. Примерно десять лет назад он купил частный участок в Булгунняхтах и поселился там в одиночку. Один из селян-старожилов рассказал, что за десяток лет до покойного домом владела многодетная семья, которую постигла трагедия. Мать утонула в реке вместе с четырьмя детьми. После потери близких, глава семейства покинул населенный пункт и выставил недвижимость на продажу.

Власти Хангаласского района Республики Саха объявили трехдневный период траура, начиная с пятницы. Похороны пострадавших должны состояться в конце недели. Предполагаемого убийцу планируют похоронить в другом месте.