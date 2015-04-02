На Кубе нашли второй черный ящик потерпевшего крушение Boeing 737

Об этом СМИ узнали от президента Института гражданской авиации Кубы Армандо Лопеса, который рассказал об обнаружении самописца на местном телевидении. Крушение судна стало причиной гибели 111 человек, трагедия, после которой на Кубе объявили о национальном трауре, случилась 18 мая.

Как рассказал Армандо Лопес, специалисты смогли найти второй бортовой самописец воздушного суда Boeing 737. Какое состояние у второго черного ящика – не сообщается. По словам главы Института гражданской авиации и главы правительственной комиссии, созданной для расследования данной катастрофы, причины трагедии будут установлены позже.

Лопес отметил, что на расследование могут понадобиться несколько месяцев. Также сообщается, что в проверках и расследовании случившегося задействованы специалисты из США и Мексики. Первый бортовой самописец был найден ранее, его нашли уже на следующие сутки после крушения.

Самолет Boeing 737 рухнул на землю 18 мая. Крушение случилось практически сразу же после того, как самолет вылетел из аэропорта. При крушении погибли 111 человек.