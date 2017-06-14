В Краснодаре школьница получила ожоги 90% тела, пытаясь сделать селфи на крыше вагона

Инцидент случился 24 мая в Комсомольском микрорайоне. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО, 12-летняя девочка забралась на вагон грузового поезда, там ее ударило током.

Примерно в 19:00 школьница решила сделать селфи. Для этого она выбрала весьма необычную локацию. Девочка залезла на крышу грозового вагона, там с ней случился несчастный случай. От удара током силой в 27 тысяч Вольт школьница получила сильные ожоги.

Сейчас она находится в больнице, врачи сообщают, что 90% ее тела покрывают ожоги. Здоровье и жизнь девочки пытаются спасти медики ожогового центра краевой клинической больницы. Происшествие уже проверяется следственно-оперативной группой.

Следователи осмотрели место происшествия, также они собрали показания очевидцев, которые видели, как все происходило. Все обстоятельства и подробности случившегося инцидента выясняются. Состояние девочки оценивается как тяжелое, врачам предстоит приложить все усилия, ведь ребенок получил серьезные ожоги, которые могут стать реальной угрозой для ее жизни.