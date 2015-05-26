В Москве на улице Молостовых вооруженный мужчина взял в заложники своих сожителей

Сообщается, что первые видеозаписи с места преступления появились в интернете. Сотрудники правоохранительных органов пытаются провести переговоры с Александром Боровым, который взял в заложники семью из 3 человек, которая проживала с ним в одной квартире. Полиция провела оцепление здания.

На востоке Москвы произошел крупный инцидент. Вооруженный мужчина взял в заложники своих сожителей. Сообщается, что происшествие случилось в одном из жилых домов, расположенных на улице Молотовых. Один выстрел был сделан в потолок. Есть информация, что одного из заложников ранили в живот.

Художник Александр Боровой уже не раз ссорился со своими сожителями. Мужчина был недоволен тем, что его сын решил сдавать половину квартиры семье с ребенком. Известно, что захватчик имеет при себе 2 карабина «Сайга». В настоящий момент у него в заложниках находятся жена и ребенок пострадавшего.