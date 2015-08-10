Испанский рэпер Valtonyc сбежал из страны, чтобы не сесть в тюрьму за тексты своих песен

Сотрудники правоохранительных органов Испании сообщили о том, что Хосе Мигель Аренас Бельтран, который больше известен под своим сценическим псевдонимом Valtonyc, был объявлен в розыск из-за того, что не явился в тюрьму для отбывания своего срока. Суд приговорил 24-летнего рэп-исполнителя к 2 годам лишения свободы за то, что он оскорбил монархию и восхвалял терроризм в текстах своих песен.

В тексте одного из своих треков рэпер пел об испанском короле. Текст этой песни выражал протест против испанского правительства. Помимо этого он также утверждал в одной из своих песен, что бывший президент правого фонда Circulo Balear Хорхе Кампос «заслужил ядерную бомбу», за это рэпера обязали выплатить штраф в размере 3 000 евро в качестве моральной компенсации. В ответ на свое обвинение, музыкант сказал, что его приговор нарушил право на свободу слова.

Valtonyc был отпущен под залог, он должен был явиться в тюрьму сегодня, 24 мая. Однако там парня так и не дождались. Незадолго до своего исчезновения рэпер высказался в социальной сети Twitter о том, что не собирается так просто сдаваться и в тюрьму по собственной воле не пойдет. Бытуют версии, что Valtonyc сбежал из страны и на данный момент может находиться в Бельгии или Швейцарии, где также прячутся от испанских властей несколько каталонских политиков.