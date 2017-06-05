В Краснодарском крае мужчина изнасиловал душевнобольную девушку

В Краснодарском крае мужчина познакомился с 17-летней девушкой в лифте, после чего он изнасиловал ее.

Согласно данным следствия, после встречи в лифте девушка зашла в квартиру к мужчине. Он решил воспользоваться этим и надругался над этим. Пострадавшая тут же рассказала об этом всем соседям и своим родителям. Сейчас мужчина находится под стражей и не соглашается признавать свою вину в преступлении. Правоохранительные органы провели несколько экспертиз, после этого открыли уголовное дело по статье "изнасилование несовершеннолетней". Однако проверки следствие еще продолжает, так как девушка не может в полной мере описать произошедшее из-за того, что страдает психическим заболеванием.

Напомним, что недавно в Ростове молодой человек на остановке напал на девушку и изнасиловал ее. 18 мая примерно в 22:00 парень силой повел подростка в рощу, где надругался над несовершеннолетней. Камеры наружного наблюдения зафиксировали то, как он уходил с места преступления. Согласно данным следствия, это был невысокий парень с худощавым телосложением, на вид ему было около 25 лет. Сейчас сотрудники полиции ведут дополнительное расследование и разыскивают подозреваемого.