В Подмосковье мужчина смыл в унитаз останки тела сестры

В Подмосковье сантехник прибыл в дом, чтобы устранить засор в трубе. Во время работы мужчина обнаружил останки тела мертвой женщины.

По словам сантехника, в доме протекала труба. В подвале он обнаружил, что из нее вместе с водой выбегала кровь вместе с кусками мяса. Из другой трубы было видно кисть женской руки. Сантехник вошел в одну из квартир проверить, в чем дело. Ему открыл двери пожилой мужчина. В душевой работник увидел окровавленные занавески, а также голову убитой женщины. Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве.

На допросе обвиняемый рассказал, что с сестрой живет около года. Он добавил, что накануне они поссорились и он толкнул ее. Женщина сильно ударилась об косяк двери. Для того, чтобы его не сделали подозреваемым в убийстве, он решил расчленить тело и смыть останки в унитаз. Одной из причин такого поступка он назвал проблемы с деньгами. По его словам, на похороны женщины ему не хватило бы средств.

Напомним, что недавно в Тюмени сотрудники полиции на балконе у местного жителя нашли труп его товарища. Оказалось, что тело лежит там еще с зимы прошлого года. Выяснилось, что во время беседы друзья повздорили и хозяин квартиры нанес собеседнику удар бутылкой по голове. От травмы мужчина умер на месте. Обвиняемого взяли под стражу, теперь он ждет приговора суда.