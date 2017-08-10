Учитель установил видеонаблюдение в туалете для девочек

Сегодня, 18:30 \\ Происшествия

В одном их поселков Республики Коми педагог установил видеокамеру в школьной уборной. 24 мая о таком инциденте Следственный Комитет России уведомил через мессенджер "ТамТам".

 Посетители туалета для девочек заметили устройство видеонаблюдения и пожаловались в полицию. Следователи провели проверку и пришли к выводу, что к размещению камеры причастен учитель.

После этого правоохранители возбудили уголовное дело. Сотрудники СК выясняют подробности инцидента и намерены привлечь подозреваемого к уголовной ответственности. Они опрашивают очевидцев, руководство школы и анализируют материальные улики.

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Автор - Александр Лубяной
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