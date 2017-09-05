Японский самолет по пути в Токио потерял свои детали

Самолет японской компании Japan Airlines незадолго после вылета вернулся обратно в точку взлета из-за неисправности двигателя. Известно, что воздушный перевозчик должен был лететь по рейсу Кумамото-Токио. Незадолго после его вынужденного возвращения жители поселка Масики нашли 10 деталей, которые самолет «обронил» на местную клинику.

В префектуре Кумамото несколько автомобилей пострадало в поселке Масики из-за рухнувших на них деталей самолета. Эти автомобили были припаркованы рядом с клиникой. Сообщается также, что в самом медицинском учреждении выбилось окно. Пострадавших пока что не обнаружено.

Известно, что самолет, который вернулся в аэропорт Кумамото на остров Кюсю, совершил взлет и должен был прибыть в аэропорт Ханэда, что находится в японской столице, однако до места прибытия он так и не долетел. Уже находясь в воздухе, пилоты заметили неполадки с двигателем и поспешили вернуться в Кумамото, так как лайнер начал ронять детали.