Жители Икситима сообщили о нашествии крупных "чудовищ"

Обитатель микрорайона Южный 23 мая опубликовал фотографию летучей мыши, залетевшей на огонек. Хозяин жилья поделился происшествием с городской группой "ВКонтакте".

Автор пишет, что довольно крупный крылатый гость попал к нему в квартиру через форточку. Опытные пользователи тут же определили, что особь принадлежит к виду рыжих вечерниц. Действительно, темно-рыжий мех заметно выделяется в области головы. Владелец обмотал животное полотенцем и так сфотографировал. Он иронично назвал зверя "чудовищем", но некоторые жители Икситима не согласились с таким определением, указав на "милые" черты.

Региональные СМИ проконсультировались у биолога Алексея Яновского. Он отметил, что подобные нашествия не редкость для городов, хотя за последние годы популяция вечерниц в Западной Сибири упала. Промышленная активность людей выгоняет летучих мышей из природных мест обитания. На зиму они пытаются укрыться на чердаках, но часто гибнут из-за морозов. Опасности для человека российские летучие мыши не представляют.

Ветеринары давно составили рекомендации, как отвадить такое "чудовище" из жилого дома. Прежде всего, стоит просто выключить в комнате свет и дать летучей мыши шанс самостоятельно улететь через открытую форточку. В спокойной темной обстановке она должна почувствовать течение воздуха и направится вслед за ним. Если же зверек испугался или впал в спячку - стоит взять её в руки при помощи перчаток или куска ткани, чтобы затем выпустить снаружи. Можно для этих целей использовать коробку.