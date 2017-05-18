Саратовец убил сожителя сестры и выбросил труп на свалку

17 мая саратовец поссорился с сожителем своей сестры. Повздорили они из-за того, что избранник сестры обвиняемого вернулся домой в нетрезвом состоянии.

Согласно данным следствия, обвиняемый в ходе ссоры нанес несколько ударов кулаками. После этого он ударил человека фонариком в область головы. От сильных ударов пострадавший умер на месте происшествия. Желая избежать уголовной ответственности за убийство, вместе со своей сестрой мужчина поместил труп в машину и вывез его на мусорную свалку. 22 мая сожительница погибшего сказала его начальнику, что он пропал. Начальник в свою очередь обратился в правоохранительные органы. Тогда обвиняемый полностью сознался в преступлении и сам показал место, куда вывез труп. Сейчас сотрудники полиции проводят дополнительные расследования и экспертизы.

Напомним, что недавно на Урале мужчина убил друзей из-за нескольких монет. Сообщается, что он проник в дом и убил женщину и мужчину. Для того, чтобы скрыть факт преступления он спровоцировал пожар. Спасатели обнаружили, что возможно совершенно убийство. Когда мужчина продал раритетные монеты, украденные у друзей, его обнаружили полицейские. В полиции собрали нужные доказательства и дело передано в суд. Убийце может грозить пожизненное заключение.