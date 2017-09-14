В Ростовской области девятилетний школьник устроил стрельбу на детской площадке‍

Случай произошел в одном из поселков под городом Шахты. Мальчик устроил стрельбу, так как обиделся на своих друзей.

Сотрудники Главного управления МВД по Ростовской области сообщают о случае, в ходе которого девятилетний школьник устроил стрельбу на детской площадке‍ в посёлке шахты Нежданная города Шахты. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован 22 мая примерно в три часа дня в районе пятнадцатой школы.

В результате инцидента был опасно ранен один из мальчиков. Пуля попала ему в шею. Ребенку пришлось ждать, пока его мать приедет с работы, а после отвезет его в больницу. По прибытию врачи диагностировали, что пуля зашла в плоть, но застряла недалеко от сонной артерии и нервных окончаний. Теперь девятилетний школьник нуждается в операции, которую ему проведут в донской столице.

Вначале мальчика, который устроил стрельбу, забрали в отделение полиции, однако позже отпустили домой вместе с матерью. Мать же пострадавшего уже отправила в правоохранительные органы заявление о нападении, оно будет рассмотрено в ближайшее время.