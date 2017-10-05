Подбивший малайзийский Boeing ЗРК "Бук" закреплен за российской армией

Такую информацию выяснили специалисты международной совместной следственной группы, которая занимается крушением рейса MH17 в Украине. О результатах расследования 24 мая во время пресс-конференции рассказал представитель голландской прокуратуры Фред Вестерберке.

В июле 2014 года Boeing 777, летевший из Малайзии, был сбит в небе над украинской зоной конфликта. Следователи определили, что по пассажирскому лайнеру выстрелили из ЗРК "Бук" рядом с населенным пунктом Первомайский. Тогда его контролировали сепаратисты. Фред Вестерберке отметил, что несмотря на существенные подвижки, эксперты пока не выяснили мотивы и личность злоумышленников.

Правоохранители изучили все имеющиеся изображения зенитно-ракетного комплекса, выявили его специфические особенности и установили принадлежность. По предварительным данным, тот самый "Бук" числится за 53-ей зенитной бригадой российского города Курск. Несколько установок транспортировались за пределы армейской части 23, 24 и 25 июня. Следователям удалось частично восстановить их маршрут по фотографиям из Сети. По версии группы, "Бук" сначала привезли в Украину, а затем вернули в Россию.

Фред Вестерберке подчеркнул, что следственная группа запрашивала у армии РФ информацию о перевозках "Буков" в установленные даты. Пару недель назад эксперты уточнили запрос и прикрепили информацию о курской бригаде зенитно-ракетных войск. Но Россия таких данных не предоставили.