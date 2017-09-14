Звезду сериала "Мент в законе" задержали после ограбления в Москве

Илью Уткина заподозрили в реальном преступлении и после длительных поисков поймали при проверке документов. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале Mash.

По информации источников, ещё в апреле заслуженного артиста объявили в федеральный розыск по подозрению в грабеже. Предполагается, что Илья Уткин пришел погостить к своей подруге. Между ним и хозяйкой квартиры возник конфликт. После скандала актер ушел, но забрал чужой мобильный телефон. Обнаружив пропажу, гражданка пожаловалась в правоохранительные органы.

Около месяца Илья Уткин успешно скрывался от полиции. Лишь случайно дорожным инспекторам удалось обнаружить его в Москве. Представители ДПС остановили автомобиль знаменитости и сверили данные на его документах в базой. Увидев, что обладатель разыскивается за уголовное преступление, полицейские задержали звезду.

Илья Уткин уже давно трудится на благо российского кино и телевидения. Помимо популярного сериала "Мент в законе" от НТВ, он снимался в фильмах "Брат-2", "Небо в алмазах" и многочисленных сериалах. Кроме того, артист занимался постановкой трюков и боев на киностудии "Мосфильм".