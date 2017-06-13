В Москве был украден самокат 41-летней жещины

В Москве женщина возрастом в 41 год 22 мая обратилась в полицию с заявлением о краже. По ее словам, у нее украли самокат.

По словам пострадавшей, она оставила свой самокат на детской плащадке возле ул. Салтыковской. Именно там траспортное средство было похищено. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и выясняю, кто мог украсть самокат. Интересно, что потерпевшая женщина - представитель департамента информационных технологий Москвы. Ее материальный ущерб в связи с кражей оценили всего в 3,5 тысячи рублей.

Напомним, что недавно в российской столице мужчина украл у мальчика велосипед. По словам ребенка, мужчина был одет очень прилично: брюки, синий пиджак и галстук. На вид мужчине было около 30-35 лет. Злоумышленник не скрывал своих побуждений и открыто забрал велосипед у мальчика семи лет. Вор сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. В полицию обратился отец мальчика. По словам мужчины, они потерпели ущерб примерно в 30 тысяч рублей. Полиция разыскивает виновного.