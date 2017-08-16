На Урале мужчина убил друзей из-за нескольких монет

Спасательная служба ликвидировала пожар в доме, а после этого заметила трупы. Заподозрили убийство.

По версии следствия, мужчина очень хорошо знал убитых, у которых были раритетные монеты. Он пробрался к ним в дом и ударил каждого металлической трубой по голове. Сообщается, что вор забил насмерть своих друзей с помощью топора, а после этого забрал монеты 1896 года выпуска и поджег дом. Убийца продал монеты за 7 тысяч рублей. Именно после продажи его обнаружили сотрудники полиции. Дело мужчины уже передали в суд. Обвиняемому могут присудит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что недавно в Тюмени засудили мужчину, убившего своего друга. Товарищи выпивали, после чего поссорились. В споре один из низ ударил друга по голове стеклянной бутылкой. Пострадавший умер на месте. Убийца прятал труп своего друга на балконе, где его и нашли сотрудники правоохранительных органов. Полицейские уже собрали все нужные доказательство и дело передали в суд.