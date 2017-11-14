Пассажир скончался под колесами поезда московского метро

24 мая медики констатировали смерть человека, рухнувшего на пути подземки у станции "Театральная". Подробности рассказал глава пресс-службы УВД при столичном метрополитене Алексей Мышляев.

В 10:55 мужчина, предположительно, по собственной воле упал на рельсы перед движущимся составом Замоскворецкой линии. Машинист поезда оперативно запустил экстренное торможение, однако потерпевший оказался слишком близко и угодил прямо под колеса. Правоохранители оперативно послали сигнал бригаде "скорой помощи".

По словам Алексея Мышляева, уже через три минуты после инцидента сотрудники метро убрали напряжения на путях, что позволило поднять упавшего на платформу. Там медики осмотрели тело и пришли к выводу, что от столкновения с поездом человек получил смертельные повреждения. В 11:10 напряжение вернули, а к 11:14 руководство подземки устранили отставание по графику.

В настоящее время полицейские расследуют происшествие. Некоторые опрошенные свидетели заявили, что мужчина спрыгнул сам. Для прояснения ситуации, правоохранители запросили записи с видеокамер. Данные об инциденте также переданы в прокуратуру Москвы на метро.