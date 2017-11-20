В Якутии селянин застрелил пятерых человек и умер сам. Среди его жертв оказался 11-летний ребенок, передает источник в правоохранительных органах.

Сотрудники СУ Следственного комитета Республики Саха (Якутия) по Хангаласскому улусу сообщают о случае, в ходе которого в селе Булгунняхтах произошло массовое убийство. Согласно информации, которую они предоставляют, в ходе инцидента погибли шесть человек.

Уточняя данные, в правоохранительных органах передают, что нападавшим был мужчина, житель села. Его жертвами стали пятеро соседей. Он ворвался к ним в дом с охотничьим ружьем и без разборок стал стрелять по находившимся в нем. Он не оставил в живых никого из них, даже несовершеннолетнего ребенка. Затем он умер сам, сообщили в СК.

Остальные жители Булгунняхтах опечалены произошедшим и рассказывают, что мужчина был не местным. За ним часто замечали странные поступки. По их словам, ему казалось, что за ним следят, и даже заколотил решеткой окна своего дома. Тем не менее, такого от него не ожидал никто.