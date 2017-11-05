В Донецкой области псих попал из гранатомета в детскую амбулаторию

Психически нездоровый человек запустил гранату и попал в окном медучреждения. Так 24 мая рассказала пресс-служба региональной Нацполиции.

По информации правоохранителей, 47-летний мужчина пришел в Кальмиусский отдел и передал полицейским использованный корпус гранатомета РПГ-22. Он рассказал, что обнаружил пакет со снаряженным оружием во дворе заброшенного здания. Подозреваемый решил воспользоваться находкой и выстрелил в воздух. Позднее выяснилось, что обратившийся имеет психические отклонения и состоит на учете в психбольнице.

Вскоре полиция получила сигнал о сломанном в результате взрыва окне детской амбулатории. Правоохранители отправились на место происшествия и отыскали осколки гранаты. Эксперты установили, что раму повредил выстрел именно из РПГ-22, который принес неуравновешенный мужчина. Сотрудники Национальной полиции возбудили уголовное дело по признакам незаконного использования оружия и начали проверять обстоятельства инцидента. В пресс-службе отметили, что подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 7 лет.