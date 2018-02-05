В Губкине мужчина решил убить сестру из-за наследства

В Губкине девушка обратилась в полицию. Причиной стало то, что она заметила угрозу жизни матери от своего дяди.

Согласно данным следствия, в семье поставили вопрос о разделе имущества. Об этом мужчина пришел поговорить со своей сестрой к ней в дом. Во время беседы между родственниками возникла ссора. После этого мужчина взял в руки молоток и сделал удар по столу, а затем угрожал своей сестре. Он сказал женщине, что убьет ее. Правоохранительные органы задержали обвиняемого. За угрозы по поводу жизни мужчине грозит около трех лет лишения свободы.

Напомним, что несколько месяцев назад подобный инцидент произошел в Ростове. Тогда женщина наняла киллера, чтобы убить сестру, а причиной было то, что родственницы так и не смогли поделить квартиру. Киллером оказался избранник женщины. Он убил ее старшую сестру и подстроил улики, чтобы запутать следствие. Молодой человек сымитировал нападение маньяка. В скором времени виновные сами признались в содеянном.