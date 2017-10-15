В Нижнем Тагиле парень украл ящик для пожертвований

Сообщается, что в Нижнем Тагиле 23 мая были украдены пожертвования для тяжелобольных детей. Момент кражи зафиксировала камера наблюдения.

Владелица кондитерской, в которой произошло ограбление, рассказала подробности полицейским. По ее словам, в заведение вошел молодой человек. Он попросил девушку дать ему газированную воду. В тот момент, когда продавец отвлеклась, парень схватил ящик с пожертвованиями и сбежал с места преступления. Выяснилось, что деньги должны были быть направлены на помощь двум маленьким девочкам, которые страдают болезнью, поражающей клетки мозга. Злоумышленника зафиксировала камера наблюдения, полиция разыскивает подозреваемого.

Напомним, что недавно в Ижевске подростки украли ящик с пожертвованиями. Согласно данным следствия, два парня пробрались в ветеринарную клинику и украли деньги, которые люди жертвовали на помощь животным. Полиция задержала подозреваемых: одному из них - 16 лет, второму - 17. Оказалось, что один из грабителей раньше уже был замечен за кражей.