В Тюмени мужчина спрятал тело мертвого собутыльника на балконе

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело мертвого мужчины на балконе у его товарища. Оказалось, что труп там находится еще с зимы.

Согласно информации следователей, два друга накрыли стол и выпивали алкогольные напитки. Во время общения произошла ссора. Один из них решил напасть с бутылкой в руке: он нанес удар по голове. От сильного кровотечения пострадавший умер на месте происшествия. После этого нападавший спрятал тело мертвого друга у себя на балконе, где его и нашли полицейские. Сотрудники правоохранительных органов собрали все необходимые доказательства. Обвиняемый находится под стражей и ждет решения суда.

Напомним, что недавно в Кубани мужчина убил свою собутыльницу. Женщина выпивала алкоголь в компании мужчин. Во время общения она поссорилась с одним из них. Мужчина набросился на нее и стал избивать. После этого он решил, что она может рассказать об этом в полиции, и решил убить ее. Вся мужская компания завела женщину в заброшенное здание. Каждый нанес по удару ножом. Женщина скончалась на месте. Всех виновных задержала полиция.