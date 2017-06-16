Девушка после секса украла у генерала 340 тысяч рублей

23 мая появилась информация о том, что генерал казачьих войск был ограблен. Подозревается девушка, с которой он познакомился в интернете.

Пострадавший рассказал, что познакомился с девушкой на сайте знакомств. После этого он решил с ней встретиться и пригласил ее к себе. После секса девушка утром ушла, а вместе с ней пропали 340 тысяч рублей, удостоверение генерала и паспорт гражданина США. Дело в том, что в Америку генерал уехал восемь лет назад, а на Родину только изредка приезжает. Полиция ведет расследование по этому происшествию и ищет главную подозреваемую.

Напомним, что недавно в Белгороде мужчина украл водительские права, чтобы заступиться за друга. Сообщается, что товарищ правонарушителя вступал в конфликт с соседями. После этого в полицию обратилась девушка, у которой из машины пропали документы. Оказалось, что подозреваемый решил вступиться за друга и выбросил чужие документы из машины. Сотрудники полиции задержали его и теперь мужчине грозит 3 месяца лишения свободы.