Петербуржцев взбудоражила ночная стрельба в Красносельском районе из-за гранаты

Поздним вечером 23 мая характерные звуки выстрелов раздались у здания на улице Пограничника Гарькавого. Об этом СМИ Санкт-Петербурга рассказали очевидцы и пресс-служба ГУ МВД.

По информации правоохранителей, полицейские экстренно прибыли к 5 корпусу дома №16 из-за 35-летнего мужчины, который демонстрировал гранату. Они эвакуировали жильцов на улицу и начали разбираться в ситуации. Взрывное устройство оказалось неработающим муляжом.

Как сообщили свидетели, спустя некоторое время из здания вывели подозреваемого, закованного в наручники. Мужчина вел себя неадекватно и, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения. После этого петербуржцы смогли вновь подняться в свои квартиры для ночного отдыха.

В пресс-службе добавили, что задержанного увезли в полицейский отдел и подвергли проверке. После проведения всех необходимых мероприятий, сотрудники МВД примут решение о необходимости возбуждать уголовное дело.