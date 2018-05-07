В Ростове парень возле остановки напал на ребенка и изнасиловал

В Ростове правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. Сообщается, что он надругался над несовершеннолетней девочкой.

Известно, что молодой человек напал на подростка на остановке на улице Штахановского 18 мая примерно в 22:00. После этого он силой завел девочку с рощу неподалеку и изнасиловал ее. После совершения преступления он сбежал с места происшествия. Камеры наблюдения зафиксировали его уход. По данным следователей, это был невысокий парень худощавого телосложения, на вид ему около 25 лет. Теперь сотрудники полиции разыскивают обвиняемого и проводят расследование. Открыто уголовное дело.

Напомним, что недавно во Владимирской области парень надругался над 5-летней девочкой. Сообщается, что 20-летний молодой человек проживал в общежитии со своей женой. Подруга его избранницы нередко приводила к ним погостить свою маленькую дочь. Ребенок очень привязался к паре, чем маньяк решил воспользоваться. Он изнасиловал девочку дважды: один раз в общежитии, второй раз в заброшенном детском садике. Согласно информации полиции, насильник страдает расстройством личности. За это преступление он осужден на 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.