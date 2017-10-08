Пассажир из авиарейса Дубай-Кабул, вооружившись ножом, вернул самолет обратно в точку отправления

Пилоты пассажирского самолета, принадлежащего авиакомпании Flydubai, вернули транспорт для проведения воздушных перевозок обратно в аэропорт Дубая из-за того, что один из пассажиров совершил попытку ворваться в их кабину с ножом.

Известно, что воздушное судно совершило разворот, когда находилось над территорией Ирана, после чего вернулось обратно в точку отправления. Авиадебошира задержали, когда самолет приземлился в Дубае. Сразу после того, как сотрудники правоохранительных органов провели задержание буйного пассажира, который вооружившись ножом, вернул самолет обратно в точку отправления, самолет снова улетел по рейсу Дубай-Кабул.

В социальных сетях начала распространяться информация о том, что пассажирский лайнер был подвержен угону, но эти данные не смогли получить официального подтверждения.