На нелегальном складе пиротехники в Испании произошел взрыв, есть пострадавшие

Пиротехнические изделия взорвались на нелегальном складе, который находился в жилом доме в городе Туй в Галисии. В результате взрыва погибло 4 человека, еще 12 были ранены и доставлены в больницу.

Испанские средства массовой информации на данный момент сообщают о 28 пострадавших, однако сотрудники спасательных служб и представители государственной власти на данный момент подтвердили смерть всего лишь одного человека.

Очевидцы рассказали о том, что из-за огромной силы взрывной волны были повреждены несколько зданий и припаркованные рядом со складом автомобили. Прогремевший взрыв было слышно за несколько километров до места происшествия. В небе было видно поднявшиеся клубки дыма.

Сейчас в районе разрушенных зданий спасатели проводят разбор завалов и пытаются потушить огонь. При этом сотрудники спасательных служб соблюдают меры осторожности, чтобы не возник риск возможности последующих новых взрывов.