Во Владимирской области парень изнасиловал 5-летнюю девочку

Стало известно, что во Владимирской области молодого парня признали виновным в деле по изнасилованию ребенка.

20-летний молодой человек жил со своей супругой в общежитии. Близкая подруга жены часто отпускала к ним в гости свою 5-летнюю дочку. Девочка очень привязалась к друзьям матери, чем и воспользовался парень. Дважды он надругался над ребенком: сначала в общежитии, после этого в заброшенном здании, где раньше был детский сад. Сотрудники полиции заявили, что задержанный страдает расстройством личности, а также имеет проблемы с алкоголем. Обвиняемый был приговорен к 13,5 годам лишения свободы.

Напомним, что недавно в Бурятии девушка впервые рассказала, как ее в 13-летнем возрасте изнасиловал мужчина. Тогда девочка готовила дома еду, пока мамы не было. За солью она решила зайти к соседу. Тот в свою очередь применил силу и изнасиловал ее. Пострадавшая не рассказала родителям о случившемся из-за чувства стыда. Однако теперь сотрудники полиции собрали все доказательства и обвиняемый задержан. Мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.