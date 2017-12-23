В Оленегорске мужчина заплатит 500 тысяч рублей за череп его убитого брата

В Оленегорске Мурманской области открыта охота на череп мужчины, которого жестоко убили и расчленили в 2016 году. Тому, кто сможет найти череп погибшего или рассказать, где он находится, обещано денежное вознаграждение.

Как известно, в Оленегорске в 2016 году пропал мужчина. Его искали волонтеры, родственники, сотрудники полиции, однако поиски так и не дали никаких результатов. Буквально недавно на территории старого кладбища обнаружили человеческие останки, по предварительным данным, погибшего жестоко убили и расчленили.

Примечательно, что на месте не оказалось черепа убитого, однако экспертиза подтвердила, что останки принадлежат именно пропавшему мужчине. В настоящий момент расследование преступления не двигается с места, следователи не могут установить ни мотивы, ни личность убийцы.

Брат погибшего уверен, что расследование продвинется сразу после того, как будет обнаружен череп покойного, потому он объявил награду тому, кто найдет или поделится информацией о местонахождении части тела его родственника в размере 500 тысяч рублей.