В Лондоне джихадист решил убить принца Джорджа

В Лондоне начались судебные процессы в отношении джихадиста, который хотел отравить мороженое для принца Джорджа.

Согласно информации, 32-летний мужчина собирался со своими друзьями отравить мороженое, купленное в супермаркете. После этого они хотели передать десерт принцу Джорджу в подготовительную школу. Выяснилось, что мужчина – член «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Сейчас его взяли под стражу, и правоохранительные органы ведут расследования.

Напомним, что сейчас принцу Джорджу всего 4 года. Он является сыном принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Правнук королевы Елизаветы идет третьим в очереди на престол. К слову, только после него в этой очереди идет принц Гарри. Также у Джоджа есть младшие сестра и брат, которого Кейт Миддлтон родила только в этом году. К слову на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Кейт выглядела восхитительно: публика заметила что после родов она сбросила вес.