Более 20 жертв: огромная банда "наркоманов" избивает жителей Ростова

Горожане из Чкаловского района в социальны сетях жалуются на действия организованной преступной группы. По словам очевидцев, её членами являются около двух десятков молодых людей 16-25 лет.

По словам свидетелей, злоумышленники являются наркоманами. Причем покупают неизвестные сильнодействующие вещества прямо в аптеке. После употребления парни ведут себя крайне агрессивно и теряют чувствительность к боли. В таком состоянии они собираются по нескольку человек и отправляются грабить людей. Встретив потенциальную жертву, они отнимают у неё телефон и наличные. При отказе грабители попросту избивают пострадавших. Примерно за год банда нанесла ущерб более 20 горожанам и навела ужас на весь район. Люди боятся ходить по улицам.

Этой весной бандиты устроили разборки с торговцами на местном рынке. В итоге свидетели вызвали сотрудников полиции, которые задержали лишь некоторых продавцов. Источники предполагают, что бесстрашные от таблеток агрессоры оказывали активное сопротивление, а правоохранители не решились применять табельное оружие.

Во вторник от их рук пострадал 15-летний юноша. Он лежит в больнице со сломанным носом и сотрясением мозга. К счастью для подростка, преступники не отняли у него телефон. Мальчик дозвонился до родителей - и те его забрали.

После инцидента взрослые попытались самостоятельно выяснить отношения с обидчиками сына, однако наткнулись на угрозы и грубость. Заметив настроение и численное превосходство оппонентов, родители решили уехать на автомобиле. Однако молодые люди мешали им это сделать, устроив настоящую погоню. Они заблокировали движение машине с вероятными жертвами на своей машине, а затем втроём начали дергать дверные ручки и бить средству горожан ногами, сопровождая это действие откровенными угрозами убийства. Водителю удалось объехать препятствие и оторваться от преследователей у Темерницкого рынка.