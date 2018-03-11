В Курске пенсионер решил убил жену по приказу Бога

Пожилой житель Курска направил ружье на свою супругу. По словам мужчины, ему так приказал Бог. Пенсионеру 73 года, его жене - 61 год.

Сообщается, что пара не ссорилась. Мужчина просто вошел в спальню к своей жене и сказал, что будет ее убивать. По его словам, ему это приказал сам Бог. Сначала он дважды ударил женщину, после чего попытался ее задушить. Позже пенсионер взял в руки ружье и выстрелил в жену. Женщине повезло, что ее супруг промазал. Она успела сбежать из дома и сообщить о случившемся сотрудникам полиции. По данному происшествию открыли уголовное дело. Правоохранительные органы провели расследование, в результате которого оказалось, что мужчина, пытавшийся убить жену, психически болен.

Напомним, что недавно в Бурятии женщина убила двухлетнюю дочь, когда изгоняла из нее беса. Известно, что женщина ссорилась со своей пьяной матерью. Ребенок проснулся и раздался детский плачь. Мать вместо утешений стала избивать дочь. После чего она закрыла ей нос. Позже, когда девочка умерла на месте, женщина убила и кошку, потому как ей показалось, что в ней дух ребенка. При допросе и расследовании выяснили, что у женщины серьезные психические проблемы.