Австралиец подставился под укус ядовитой змеи ради спасения внучки

Крис Харрисон из города Бандаберг в штате Квинсленд рассказал об опасном происшествии в его собственном дворе. Его слова приводит американское издание Daily Mail.

Мужчина заметил на частном участке сетчатую коричневую змею, которая является второй по ядовитости среди всех сухопутных сородичей. В это время неподалеку играла его маленькая внучка. Супруга Криса Харрисона подняла малышку с земли, а сам дедушка встал между животным и родственниками. Австралиец прикинул, что крупнее женщин по размерам и легче перенесет боль.

В итоге сетчатая змея укусила главу семейства за ногу. Укус сопровождался весьма неприятными ощущениями. Отвадив гада, Крис Харрисон пришел в дом и вызвал "скорую помощь". Бригада медиков быстро прибыла к пациенту и ввела ему морфий для обезболивания. А затем увезла в больницу. Благодаря усилиям врачей, смельчак сохранил свою жизнь. Позднее он сообщил журналистам, в ноябре прошлого его на том же месте укусила другая змея. Крис Харрисон заявил, что больше не намерен испытывать удачу и откажется от работы в пределах двора.