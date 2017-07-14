В Дагестане полицейский избил подростка за то, что он не заметил его автомобиль

В Республике Дагестан будет проводиться судебное заседание по делу о превышении полномочий бывшим сотрудником правоохранительных органов, который избил подростка прямо посреди улицы. Происходящее было снято на видео, которое кто-то из очевидцев выложил в сеть.

Представители следственного комитета рассказали, что уголовное дело на этого полицейского было заведено практически сразу же после того, как видео с происшествием было опубликовано в социальных сетях. Преступление было совершено возле выезда из автостанции «Южная» в Дербенте 24 февраля. Сотрудник органов правопорядка избил подростка за то, что тот не заметил его автомобиль и уступил дорогу только после звукового сигнала. Обвиняемый догнал подростка, избил его и насильно затолкал в машину. Подросток освободился только после многочисленных просьб.

Уголовное дело будет передано в суд, где его детально рассмотрят в ходе судебного разбирательства. На данный момент представители следственного комитета обвиняют мужчину в превышении служебных полномочий, а также в причинении 16-летнему подростку физических и нравственных страданий, что нарушает его конституционные права и законные интересы на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина РФ. Кроме того, поступок экс-полицейского подрывает авторитет органов государственной власти, в частности, органов внутренних дел.