В Юрге 13-летняя школьница выпала из окна, убегая от мамы друга

В Юрге следователи проводят проверку по факту травмирования 13-летней девочки. Школьница выпала из окна во время домашней вечеринки, которые сейчас называют вписками.

Как стало известно, 22 мая мальчик пригласил домой своих друзей на вписку, пока родителей не было дома. Ребята веселились, слушали музыку и танцевали, по поводу присутствия алкоголя на вечеринке не сообщается. Внезапно веселье было прервано возвращением матери подростка домой. Перепуганный школьник попросил своих друзей вылезти через окно, отмечается, что мальчик живет на втором этаже.

Друзья начали выпрыгивать из окна на козырек подъезда, а затем уже на землю. Практически всем удалось с успехом справиться, кроме одной девочки. Она повисла на окне и не удержавшись, рухнула на бетонную дорожку около дома. Очевидцы произошедшего засняли ее падение на видео и сразу же вызвали скорую помощь.

Медики сообщили, что 13-летняя школьница получила травмы различной степени тяжести, после чего эти данные передали полиции. Отмечается, что сейчас правоохранители разбираются в произошедшем, выясняются все обстоятельства случившегося.