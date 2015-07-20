В Омске аварийный столб может упасть на людей в любой момент

Непогода в Омске заставила жителей не на шутку понервничать, шквалистый ветер раскачивает объекты, расположенные по городу. Жители в сети опубликовали один такой опасный объект, а точнее говоря столб, который в любой момент упадёт. Он находится на улице Светлой.

Во «ВКонтакте» появилось сообщение от анонимного пользователя: «Столб скоро упадёт, но дела до этого никому нет!». Человек, который поделился этой новостью, также рассказал, о том, что обращался в АР «Омскэлектро». В ответ последовало, что помочь ни чем не могут. Выразивший беспокойство житель Омска, уверен, что если столб упадёт, то это может стать угрозой человеческой жизни или имуществу.

Пользователи интернета предложили обеспокоенным жителям Омска подать заявление в местные органы управления. Поступали также предложения решить данную проблему посредством своих сил.

По данным Обь-Иртышского УГМС, плохая погода продержится еще несколько дней, завтра ночью и днем в четверг будет кратковременный дождь, а вот в пятницу и выходные он разгуляется во всю силу.