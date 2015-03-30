"Капча" на бумаге: во Флориде сотрудник автосалона проверил женщину на человечность

Жительница США Марси Робин столкнулась с необычной процедурой при покупке нового автомобиля. Об этом происшествии она рассказала на своей странице в Twitter.

Американка вместе с мужем пришла в один из дилерских центров во Флориде и выбрала себе Fiat 500X. Сотрудник автосалона начал оформлять все необходимые документы и под конец потребовал от Марси Робин пройти проверку на человечность по распространенной в интернете системе reCAPTCHA. Оказывается, по правилам учреждения, клиент должен доказать, что не является роботом.

Представитель организации протянул женщине листок с "капчей", распечатанной на бумаге. При подтверждении Марси Робин не нужно было вводить зашифрованные в изображении символы, требовалось лишь поставить галочку напротив надписи "Я не робот". Автодилер невозмутимо сообщил развеселившейся покупательнице и её супругу, что выявленному роботу абсолютно ничего не грозит. Как позже подтвердили в руководстве дилерского центра, подтверждение человечности является стандартной процедурой для их предприятия.