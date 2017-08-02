В Кирово-Чепецке жена убила мужа бутылкой

21 мая в Кирово-Чепецке мужчина умер от сильного удара по голове. Сотрудники полиции подозревают его супругу.

По данным следствия, супруги поругались. Во время ссоры женщина взяла стеклянную бутылку и ударила мужа по голове. После этого она тут же ушла из квартиры, вернувшись уже только под утро. Мужчина уже не подавал признаков жизни. Он умер на месте происшествия от сильного кровотечения. Задержали обвиняемую на следующий день, 22 мая. В отношении женщины возбудили уголовное дело. К слову, знакомые и соседи отзываются о ней хорошо, также раньше судимой женщина не была. Известно, что она злоупотребляла алкогольными напитками. Правоохранительные органы проводят дополнительное расследование и принимают решение, брать ли обвиняемую под стражу.

Напомним, что недавно в Бурятии женщина убила свою дочь, когда изгоняла из нее беса. Женщина поссорилась со своей пьяной матерью. Двухлетняя девочка проснулась от шума и расплакалась. Женщине показалось, что в ребенка вселился бес. Она начала избивать дочь, после чего закрывать ей нос. Девочка умерла на месте происшествия. На допросе обвиняемая сказала, что убила еще и кошку, в которой, как она думала, дух ребенка. Женщину признали невменяемой.